Il presidente della Salernitana Iervolino, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua squadra e sul calciomercato durante il pre partita del match contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni:

“Abbiamo inserito in una rosa già importante due giocatori che sono di grande valore a centrocampo. Giovani ma di valore, due attaccanti con nomi difficili da pronunciare ma che in campo si faranno valere. Sono due attaccanti di peso che attaccano gli spazi. Ci hanno rassicurato i dati che ci hanno detto che avevano una parabola di crescita molto importante e quindi sono alle spalle di Dia, un giocatore straordinario. Penso manca un’ala importante, in queste ore stiamo trattando un giocatore importante. Puntiamo a fare meglio, una salvezza tranquilla”

Il giocatore chi è?

“Per scaramanzia lo saprete nelle prossime ore”