“Con estrema trasparenza dico che non abbiamo preso contatti. Siamo fortissimi estimatori di Belotti, per me è la punta più forte d’Italia insieme ad Immobile, ma non c’è mai stato nulla. Ribadisco che dobbiamo prima cedere”.

“Sono ancora convinto che questa classe arbitrale sia inadeguata, ma questo è solo un mio giudizio. Oggi sui giornali campeggi che Rocchi ha fatto un plauso agli arbitri. L’industria del calcio è importante e la tecnologia ci permette di ridurre la discrezionalità degli arbitri. Come tutti, o per dolo o per grave colpa, devono rispondere ai gravi errori se penalizzano le squadre. Secondo me è un qualcosa che farà bene anche alla categoria degli arbitri. C’è un problema strutturale e non mi spiego perché non ci si mette a tavola per costruire delle regole per tutelare un po’ tutti. Dobbiamo avere un atteggiamento costruttivo per tutti, non per la Salernitana e basta. Io non chiedo di migliorare le prestazioni degli arbitri per la Salernitana, lo dissi anche quando accaddero episodi a nostro favore come accaduto con la Juventus. Il VAR a chiamata sarebbe la cosa più facile da inserire”.