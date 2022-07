Salernitana, Fazio: “Con la Roma sarà una gara particolare”

La Salernitana affronterà la Roma nella prima di campionato e il doppio ex granata, Federico Fazio, ai microfoni della Lega Serie A durante la rubrica Pre-Season Tour non ha nascosto quanto sia importante per lui questo match: “Sto bene, spero di giocare tutte le partite. Sarà bello iniziare il campionato contro la Roma all’Arechi, per me sarà una gara particolare. Le sfide mi piacciono pertanto voglio raggiungere le 150 presenze. L’anno scorso era una sfida difficile salvare la Salernitana e alla fine ci siamo riusciti”.