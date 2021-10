Salernitana, esonerato Castori. Al suo posto Colantuono

La sconfitta contro lo Spezia è costata la panchina della Salernitana a Fabrizio Castori. La società campana ha deciso di esonerare l’allenatore marchigiano dopo solo otto giornate di campionato, con la squadra all’ultimo posto della classifica. Questo il comunicato ufficiale del club:”L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Fabrizio Castori. Ringraziandolo per la professionalità profusa e gli obiettivi raggiunti insieme la Società augura al tecnico le migliori fortune umane e professionali“. Al suo posto dovrebbe arrivare Stefano Colantuono, che è stato scelto per provare a riportare in zona salvezza i granata.