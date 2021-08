Francesco Di Tacchio, calciatore della Salernitana, ha parlato nel pre partita del match contro la Roma. Queste le sue parole:

DI TACCHIO A DAZN

A giugno 2019 calciavi il rigore decisivo per non andare in Serie C, oggi l’esordio in Serie A con la stessa squadra, da capitano. Che effetto fa?

Una bellissima emozione, un percorso bellissimo. Adesso è una nuova categoria e bisogna fare il possibile per centrare la salvezza.