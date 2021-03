Salah: “Alla Roma ho lavorato molto con Spalletti per segnare. Dopo gli allenamenti ci fermavamo per fare i tiri in porta”

Momo Salah, ex attaccante della Roma ed ora al Liverpool, è stato intervistato da Marca ed ha parlato anche della sua esperienza in giallorosso con Spalletti. Queste le sue parole:

Hai segnato sempre più gol nella tua carriera. In Spagna si discute se Vinícius possa segnare molti gol o meno. Come è stato il tuo processo?

Non credo che dovrebbero preoccuparsi per lui. Non sono nato con l’obiettivo di segnare, ma ho dovuto lavorare molto duramente. Ricordo quando giocavo con il Basilea che non riuscivo a segnare molti gol. Poi sono andato al Chelsea, alla Fiorentina, alla Roma… Lì ho lavorato molto con mister Spalleti, quasi tutti i giorni dopo l’allenamento mi chiamava e noi due andavamo in campo e facevamo solo tiri in porta. Ho anche costruito un campo nel giardino di casa mia per lavorare su questo aspetto. Ha solo bisogno di continuare a lavorare, lavorare, lavorare e questo verrà.