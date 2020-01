Sabatini sull’addio di Florenzi: “Ora a Roma resta solo la periferia”

La cessione di Florenzi ha sorpreso anche Walter Sabatini, ex ds della Roma ora al Bologna. Ecco il suo commento in merito ieri a Sky Sport: “Perdere questo tipo di giocatori è come se di Roma rimanesse solo la periferia, senza nulla togliere alla periferia. Ma questi giocatori sono i giocatori che costituiscono il cuore pulsante di quella città, il Colosseo, i Fori Imperiali. Florenzi è stato l’ultimo capitano. Il testimone a chi può passare? Immagino che il prossimo sia Pellegrini, penso che sia fisiologico per un ragazzo che è partito dalla Primavera”. Lo riporta Il Corriere dello Sport.