Rivoluzione in casa Milan. I rossoneri hanno comunicato la fine del rapporto lavorativo con Maldini e breve ufficializzeranno anche quello di Massara (Attualmente ricoprivano l’incarico di direttore sportivo e braccio destro). Il terremoto in casa Milan ha suscitato clamore e iniziano a circolare le prime indiscrezioni sul futuro dei due. Come riferito da Daniele Longo, giornalista di Calciomercato.com, Allegri vorrebbe Massara nella società bianconera, ma non è da escludersi un ritorno alla Roma.