Sabatini: “Luis Enrique è un ragazzo straordinario e di livello superiore. Ecco come è venuto alla Roma”

Ai microfoni di Calcionapoli24, Walter Sabatini, ex DS della Roma, ha parlato di Luis Enrique, uno dei nomi in caso di addio di Spalletti per la panchina partenopea. Ecco le sue dichiarazioni: “Luis Enrique alla Roma? Allenava il Barcellona B, non aveva grande esperienza ma me l’aveva segnalato il procuratore Dario Canovi: me lo raccomandò tramite un suo collaboratore spagnolo, mandai Ricky Massara e Pasquale Sensibile a vedere il Barcellona B e avemmo tutti una buona impressione. Poi le cose sono evolute in fretta, Luis è un ragazzo straordinario e di livello superiore con il suo codice etico e morale. È un allenatore importante e l’ha dimostrato nella sua vita, ha vinto tanto e ha vinto bene, attraverso il gioco e caratteristiche importanti delle sue squadre. L’aspetto umano? Ha una statura morale e comportamentale incredibile”.