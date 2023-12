Walter Sabatini a parlato ai microfoni di Tvplay, dove si è espresso anche su José Mourinho e sulla corsa Champions. Ecco le sue parole: “Se dovessi tornare in corsa e scegliere un allenatore dico che è difficile perché ce ne sono tanti bravi e affidabili. Thiago Motta è uno di questi ma ce ne sono anche altri. Mi sentirei di escludere Mourinho perché all’interno di una società fa tutto. Vorrei scegliere un allenatore che rispetta i ruoli e Mou fa fatica a farlo, anche per la sua esuberanza: lui è un l’uomo giusto per raccogliere e non per costruire o seminare. Anche la Roma sarà competitiva per la Champions e inaspettatamente anche il Bologna”.