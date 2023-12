Gara combattuta alla Unipol Domus decisa nei minuti di recupero. I primi 45’ terminano con il Sassuolo in vantaggio per 0-1 con la rete firmata da Erlic. Nella seconda parte della ripresa, arrembaggio rossoblu. Al 94’ riapre il match il gol di Lapadula. Ad un secondo dal fischio finale arriva la magia, palla in mezzo di Shomurodov, Pavoletti si coordina e in rovesciata batte Consigli. Il Cagliari vince 2-1.