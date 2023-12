Nella 15ª giornata di Serie A si affrontano Empoli e Lecce. Al Castellani in palio, punti fondamentali per la salvezza. Il Lecce va vicino al gol in apertura con Pongracic, l’Empoli perde per infortunio Caputo e Bereszynski nel giro di pochi minuti. Nella ripresa grazie ad una papera di Berisha al 64’, Banda segna da lontano un gol che sembrava impossibile. Pareggia l’Empoli con l’autogol di Rafia. Quarto pareggio di fila per la squadra di D’Aversa, la vittoria manca da 10 giornate.