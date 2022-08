Sabatini: “Dybala alla Roma è un colpo magistrale. Potremmo rivedere le giocate di Totti”

Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Salernitana, è stato intervistato da Sky Sport ed ha parlato anche di Dybala alla Roma. Queste le sue parole:

“Non ho detto a Massara di prendere Dybala, non farei mai questo con un mio allievo. Non faccio questo tipo di pressioni. Ho sempre avuto una simpatia per Dybala, riesce con una sola giocata a cambiare la partita. È un giocatore che consiglio a tutti. Dybala è un colpo magistrale perché i tifosi hanno bisogno di speranza, con Dybala potremmo rivedere le giocate di Totti“.