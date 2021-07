Rui, Xhaka e il terzino primi regali per José

Corriere dello Sport (R. Maida) – L’impegno è mascherato da un sorriso: “Entro la fine del mercato costruiremo una Roma all’altezza di Mourinho“. Tiago Pinto approfitta della presentazione di Mourinho per rassicurare i tifosi sulle strategie del club.

“Anche se sarà una campagna acquisti difficili per tutti, abbiamo fatto con José un’analisi della squadra per capire di cosa abbiamo bisogno” ha precisato il general manager, che ieri ha incontrato Jorge Mendes, presente in sala per la conferenza. Lo scopo della chiacchierata era sistemare la trattativa con il Wolverhampton per Rui Patricio, da giorni vicinissimo al trasferimento alla Roma.

Come chiesto esplicitamente dall’allenatore, che ha preferito il titolare della nazionale portoghese all’omologo e coetaneo svizzero Sommer e ad altre soluzioni italiane, a cominciare da Gollini per il quale Tiago Pinto aveva impostato una base di negoziazione con l’Atalanta.

Nei prossimi giorni dunque Rui Patricio firmerà per la Roma, dopo aver raggiunto un accordo per 3 anni di contratto a 2 milioni più bonus. L’intesa con il Wolverhampton dovrebbe essere raggiunta intorno ai 10 milioni, bonus più bonus meno.

Il secondo step dovrebbe riguardare Granit Xhaka, un altro affare che Tiago Pinto conta di concludere in tempi relativamente rapidi. Xhaka è d’accordo con Mourinho da un mese abbondante, ha detto anche all’Arsenal che non accetterà destinazioni diverse dalla Roma. Prima o poi una soluzione si troverà per la felicità di tutti .