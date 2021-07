Rui Patricio, Villar fa gli onori di casa: “Benvenuto crack” – FOTO

Gonzalo Villar accoglie Rui Patricio. Con una storia su Instagram, il centrocampista spagnolo ha dato il benvenuto al portiere portoghese. Questo il testo: “Benvenuto crack”. Rui Patricio è arrivato ieri a Fiumicino, per andare poi a Villa Stuart dove ha sostenuto le visite mediche. Acquistato per 11,5 milioni di euro più 2 di bonus, il lusitano ha firmato un accordo triennale. Percepirà uno stipendio pari a 2 milioni di euro. La Roma ottempererà al pagamento pattuito da luglio 2022. Per quel mese è infatti previsto il passaggio a titolo definitivo di Pau Lopez al Marsiglia.