Rui Patricio senza sosta

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma non può farne a meno, per Mourinho è un giocatore imprescindibile e non a caso è quello più impiegato in questa prima parte di stagione. Non c’è riposo per Rui Patricio, vero pilastro della squadra giallorossa ed elemento sempre presente tra campionato e Conference League.

Per lo Special One è uno dei giocatori su cui puntare sempre, senza mai dargli riposo. E lo stesso pensa anche Fernando Santos, il ct della nazionale portoghese. Da quando è cominciata la stagione Rui Patricio ha giocato tutte le diciannove partite della Roma tra campionato e Conference League per un totale di 1710 minuti (il massimo), e così è stato anche in nazionale per le partite ufficiali, tutte disputate nelle tre soste di settembre, ottobre e novembre.

Riconosciuto dai compagni come leader, lo Special One sa bene il valore del giocatore e quanto sia prezioso per la Roma. Non ci sono dubbi che Rui Patricio sia stato uno dei migliori elementi della rosa giallorossa in questa prima parte di stagione.

La sua esperienza è una delle qualità che lo hanno portato nella capitale: Mourinho lo ha voluto per questo, per far crescere una squadra che ha bisogno di diventare più forte mentalmente e, poi, vincente nei risultati.