Rui Patricio: “Questa Europa League come la Champions. Dobbiamo continuare a lavorare per non subire gol”

Rui Patricio, dopo la conferenza stampa, ha risposto alle domande dei cronisti di Sky Sport. Queste le sue parole alla vigilia del match di Europa League:

Nessun portiere come te in Europa, 6 clean sheet di fila.

“Penso che non sia solo per me, ma anche per la squadra è importante non prendere gol. In casa non abbiamo preso gol, dobbiamo continuare a lavorare, è la cosa più importante, dobbiamo continuare a non prendere gol sia in casa che fuori”.

Nelle coppe europee hai 129 presenze, ci sono anche Matic, Smalling, Dybala. Quanto conta l’esperienza?

“È una partita importante per noi, penso che per come la prepariamo l’esperienza conti, ma dobbiamo fare sempre il nostro meglio”.

Che avversario è la Real Sociedad?

“È una squadra difficile, in questa stagione l’Europa League è come la Champions League, ci sono squadre con tanta qualità. La cosa più importante è come dobbiamo giocare domani e dobbiamo dare del nostro meglio”.