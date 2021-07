Rui Patricio già scalpita. Ora assalto a Xhaka

Il Tempo (E. Zotti) – Ecco il primo regalo. In attesa di accogliere Xhaka e un nuovo terzino sinistro lo Special One si gode l’arrivo di Rui Patricio, sbarcato ieri a Fiumicino dopo una trattativa estenuante tra Roma e Wolverhampton durata più di un mese. Ha trascorso la sua prima notte nella Capitale ma nelle prossime ore prenderà di nuovo il volo per tornare dalla famiglia e godersi gli ultimi giorni di ferie. Il suo primo allenamento al Fulvio Bernardini è previsto lunedì 18 luglio: quel giorno Rui Patricio farà la conoscenza dei suoi nuovi compagni, a cominciare da Fuzato che sarà il suo secondo (sul terzo portiere dev’essere ancora presa una decisione). Nel frattempo Tiago Pinto continua a lavorare sul mercato: la lista dei doni stilata da Mourinho è ancora lunga ma per accontentare il tecnico necessario trovare una sistemazione agli esuberi.