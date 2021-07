Rui Patricio come una star, ora la Roma è nelle sue mani

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Il primo regalo è sbarcato ieri mattina a Fiumicino. Rui Patricio è il primo acquisto mourinhano della nuova Roma. Il costo dell’operazione non è banale (11,5 milioni di euro più 2 di bonus), considerando i suoi 33 anni. Di fatto, Rui Patricio è il terzo portiere più caro della storia giallorossa (dopo i 30 milioni di Pau Lopez e i 14 di Pelizzoli). Ieri si è recato subito a Villa Stuart per le visite mediche, poi diretto a Trigoria per la firma del contratto. Un quadriennale a circa 2 milioni di euro, più bonus vari. Di buono per la Roma c’è che inizierà a pagare il cartellino nel giugno 2022, quando spera di aver incassato i soldi per il riscatto (13 milioni) di Lopez da parte del Marsiglia. Il giocatore aveva già una promessa di rinnovo con il Wolverhampton (il contratto gli scadeva nel 2022), cosicché la Roma ha dovuto alzare l’offerta. Avendo però qualche grattacapo con l’indice di liquidità, aver posticipato il pagamento al prossimo anno aiuta pure i giallorossi. Mourinho lo ha voluto per la sua grande esperienza, ma anche e soprattutto per le sue qualità tecniche e per le sue doti di personalità. Rui Patricio dovrà partecipare alla manovra, in quel 4-2-3-1 su cui Mou sta lentamente plasmando la sua Roma. In questa prima settimana di lavoro l’allenatore portoghese sta infatti provando soprattutto questo modulo, con un tridente offensivo composto dal El Shaarawy e Zaniolo come ali e Mkhitaryan schierato alle spalle di Dzeko. Probabile che alla fine sia proprio questo il modulo di riferimento di questa stagione della Roma, anche se Mou ha già fatto sapere ai suoi giocatori che nel corso della stagione vorrà provare anche la difesa a tre.