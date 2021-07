Rui Patricio alla corte di Mourinho

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – La Roma è pronta ad ufficializzare l’acquisto di Rui Patricio. Il portiere ha la valigia pronta e sarà nella Capitale nei prossimi giorni, forse già oggi. I giallorossi e i Wolves sono molto vicini. Pinto ha voluto accelerare per accontentare Mourinho dopo aver messo a punto le cessioni di Under e Pau Lopez. Balla soltanto un milione: 10+3 è l’offerta della Roma, 11+3 la richiesta. E’ il primo colpo in entrata per Pinto.

Per sbloccare l’operazione è stato decisivo il parere di Mourinho che ha convinto il gm a puntare deciso sull’esperienza del connazionale per dare sicurezza alla difesa. Il portoghese ha raggiunto il suo accordo con la Roma più di un mese fa e firmerà un contratto di tre anni a 2 milioni di ingaggio annuale più bonus. Nelle scorse settimana Pinto aveva fattoun sondaggio anche per Gollini in uscita dall’Atalanta che chiede 15 milioni di euro. Rui Patricio, però, era al primo posto nelle preferenze di Mourinho.