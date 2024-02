Rossella Sensi, ex presidente della Roma, approfitta di Facebook per condividere un messaggio dopo la vittoria giallorossa sul campo del Frosinone per 0-3. “Ci sono domeniche perfette. Questa lo è. Prima l’ennesima impresa a Rotterdam di Sinner che sta riscrivendo la storia non solo del tennis, ma dello sport italiano. Poi la vittoria della nostra Roma che soffre all’inizio a Frosinone riuscendo però mantenere la calma e a trovare tre punti pesantissimi. Il quarto successo in cinque partite, e quella zona Champions che deve restare il nostro obiettivo fino alla fine. Bravissimo mister De Rossi, e complimenti ai tifosi al seguito della squadra. In televisione si sentivano solo i vostri cori!”, il pensiero della Sensi, prima per Sinner, vincente oggi nell’open di Rotterdam, poi per la Roma di De Rossi, sempre più convincente.