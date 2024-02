Azmoun, attaccante della Roma, ha parlato nel post partita della vittoria contro il Frosinone dove è stato protagonista con un gol. Queste le sue parole:

AZMOUN A DAZN

La prima titolare…

Sono molto felice e voglio salutarvi. Partita difficile, il mister ci ha motivato e abbiamo cambiato atteggiamento. Sono contento della vittoria e del gol.

Hai esulato chiedendo scusa perché?

Perché in occasione del gol di Huijsen i tifosi erano arrabbiati e mi sono voluto scusare per questo. Capisco che in campo è difficile ma il rispetto è la prima cosa. Nel primo tempo ho giocato dietro Romelu e nel secondo tempo ho fatto la punta.

Che ricordi hai di De Rossi?

Quando ero bambino ero tifoso della Roma e ricordo che guardavo i big match e lui era aggressivo, ma dal cuore gentile. Lo è anche da allenatore, cerca sempre di aiutarci. Vorrei ringraziare José Mourinho per tutto quello che ha fatto per noi e per quello che ci ha dato. Spero ora che con il nuovo allenatore le cose vadano meglio.