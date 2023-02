Rosella Sensi su Zaniolo: “Bisogna essere riconoscenti nella vita, è una cosa molto importante anche per il percorso di crescita”

Rosella Sensi oggi verrà premiata presso il salone del CONI durante l’evento dedicato ad Andrea Fortunato, ex giocatore stroncato dalla leucemia in giovane età. Tra le dichiarazioni rilasciate dell’ex presidentessa giallorossa, anche alcune parole su Zaniolo. Ecco quello che ha riportato Tuttomercatoweb.com:

Cosa ne pensa di ciò che è stato detto sulla vicenda Zaniolo?

“Oggi non mi piace parlare di Zaniolo… Io credo che il ragazzo non abbia capito quanto la Roma e i suoi tifosi gli abbiano dato per la sua crescita, durante gli infortuni. Bisogna essere riconoscenti nella vita, è una cosa molto importante anche per il percorso di crescita del ragazzo stesso”.

E della Roma cosa ci dice?

“La seguo con grande ottimismo e grande soddisfazione. Bisogna starle vicino, sempre”.