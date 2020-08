Rosella Sensi: “A Trigoria ora si vedrà un presidente”

Il Messaggero (U.Trani) – Rosella Sensi, ex presidente della Roma, è stata intervistata dal quotidiano ed ha parlato dell’imminente passaggio da Pallotta a Friedkin. Queste le sue parole.

Il 18 agosto del 2011 lasciò la Roma agli americani. Oggi si cambia ancora: il proprietario, ma non la provenienza. Ripenserà al suo addio?

Si, mi viene per forza in mente. Scelta dolorosa, ma obbligata. E’ come se mi avessero strappato un pezzo di cuore. E ogni volta che ne parlo, ho davanti l’immagine di Francesco.

Si riferisce all’uscita di scena, un anno fa, di Totti?

Si, andai a salutarlo di persona al CONI quel giorno. Io ho capito subito che cosa ha provato, essendoci passata. La Roma è stata la nostra famiglia. La mia e la sua.

La gestione Pallotta, senza vittorie, ha dunque rivalutato la sua?

La storia non si cancella. Il futuro, invece, si deve sempre costruire. I veri tifosi della Roma, comunque, non hanno mai svalutato il lavoro dei Sensi.

Che cosa si aspetta da Friedkin?

Ha già garantito la sua presenza, almeno questo avrebbe assicurato. E vedrete che farà la differenza. I Friedkin già sanno quanto è grande il valore della tifoseria.

Crede che la nuova proprietà, ereditando una situazione a rischio fallimento, faticherà a far riprendere quota alla roma?

Bisogna avere pazienza. Chi entra è chiamato a ricostruire. E serve tempo. Facciamoli lavorare in pace.