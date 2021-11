Roma-Zorya, giallorossi in campo con la patch “1-5-2-2” contro la violenza sulle donne

Domani la Roma giocherà in casa contro lo Zorya una gara valida per la quinta giornata del girone di Conference League. La sfida è in concomitanza con la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Per l’occasione il club giallorosso indosserà sulla spalla della maglia da gioco la patch “1-5-2-2”, per la campagna #SaveTheTactic. Di seguito l’annuncio ufficiale del club:

1🔸5🔸2🔸2 | #SaveTheTactic Il 50% dell’incasso di #RomaZorya sarà devoluto a #RomaCares per continuare a realizzare percorsi formativi per le donne vittime di violenza con il supporto di @ManpowerGroupIT e della sua fondazione @HumanAgeInsIT — AS Roma (@OfficialASRoma) November 24, 2021