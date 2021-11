Stephan El Shaarawy è in un ottimo momento di forma e si gode la vittoria. L’attaccante giallorosso è partito indietro alle gerarchie, ora è considerato un intoccabile. La sua duttilità in campo ha aiutato e non poco Mourinho nei momenti di difficoltà, e lui risponde sempre presente. Il Faraone ha voluto festeggiare la vittoria di ieri contro lo Zorya con un post su Instagram: “Su questa strada” ha scritto il classe ’92. Domenica dovrebbe partire ancora titolare nella stessa posizione.