Nicolò Zaniolo non vedo l’ora di tornare a giocare. Il numero 22 giallorosso ha superato finalmente il Covid e la scorsa settimana ha svolto le visite d’idoneità sportiva a Villa Stuart per poter ritornare ad allenarsi a Trigoria. Questa mattina il gioiello della Roma sul proprio profilo Instagram ha condiviso un video della Curva Sud postato dal padre Igor: “Brividi! A presto, molto presto“. Zaniolo scalpita ed è pronto a tornare per far gioire nuovamente i tifosi della Roma con le sue magie.