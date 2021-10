Roma-Zakaria, il piano. Diawara-Villar, uno esce

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Un terzino, un centrocampista e alcune cessioni. Sono questi gli obiettivi di Tiago Pinto nel mercato invernale per rinforzare la rosa, ma allo stesso tempo sfoltirla da giocatori che non rientrano più nei piani di Mourinho.

In mezzo al campo Cristante e Veretout non bastano, Diawara e Villar sono poco utilizzati e il giovane Darboe non può dare sufficienti garanzie fino al termine della stagione. Così dopo aver abbandonato Xhaka in estate per i costi ritenuti eccessivi, l’obiettivo numero uno è un altro svizzero: Denis Zakaria.

Nonostante qualche smentita arrivata da Trigoria, il centrocampista interessa alla Roma per via del suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Tiago Pinto ha già avuto diversi contatti con l’entourage del centrocampista per sondare la disponibilità e trovare un accordo economico per le prossime stagioni. il ventiquatrenne ha rifiutato diverse proposte di rinnovo da parte del Borussia Monchengladbach e già a febbraio potrebbe firmare con un nuovo club per la prossima stagione.

La Roma però vorrebbe anticipare il suo arrivo già a gennaio, forte dell’accordo che troverebbe con il giocatore, magari offrendo al club tedesco cinque-sei milioni più una percentuale sulla futura rivendita o bonus legati alle prestazioni del ragazzo e della squadra. Non solo la Roma su Zakaria, diversi club di Premier e Bundesliga sono interessati: Pinto dovrà battere la concorrenza cercando di anticipare l’offerta e trovare l’accordo definitivo.

Capitolo uscite: Reynolds andrà sicuramente via in prestito per fare esperienza, poi uno tra Diawara e Villar farà le valigie a titolo definitivo. Bove potrebbe andare a fare esperienza in Serie A, mentre Borja Mayoral a gennaio potrebbe decidere di cambiare aria per giocare con maggiore regolarità. Mourinho cercherà di trattenerlo per avere tre centravanti fino al termine della stagione.