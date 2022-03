Roma-Vitesse, Letsch: “Piccola differenza tra noi e loro. Andremo a caccia del gol”

Thomas Letsch, tecnico tedesco del Vitesse, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro la Roma. Di seguito le sue parole.

Sull’assenza di Bero.

“Matus Bero è importantissimo per il Vitesse. Lui è il motore della squadra. Porta molta energia. Se recupererà, volerà in Italia e giocherà. Non si sentiva bene prima di lasciare l’Olanda. Speriamo che si riprenda. Eventualmente, ci sono molte alternative. Possiamo schierare il centrocampo con Daan Huisman, Patrick Vroegh, Thomas Buitink e Yann Gboho. Anche Lois Openda può giocare da centrocampo. Ci sono molte opzioni. Ma abbiamo ancora tempo per pensarci. Bero può ancora arrivare il giorno della partita”.

Sulla partita.

“La differenza è piccola, quindi c’è sempre una possibilità. Dovremo andare a caccia di un gol”.

Sugli errori commessi nella partita di andata.

“È importante avere sempre il controllo. Siamo arrivati ​​così lontano, ora vogliamo fare tutto il possibile per raggiungere il prossimo turno”.

Su Bazoer.

“Bazoer è perfettamente in forma”.