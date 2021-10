Roma-Villar, è addio: lo spagnolo dà un indizio sulla sua prossima squadra

Il Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Gonzalo Villar escluso anche dal match di questa sera contro il Milan. Il centrocampista spagnolo è ormai finito ai margini della squadra di Mourinho che continua a preferirgli altri giocatori anche nella lista dei convocati. Dopo il disastroso 6-1 di Bodo Mourinho non lo ha preso più in considerazione neanche per un posto in panchina.

Tutte le strade portano a un addio nel mercato invernale. Tanto che pochi giorni fa Villar sui social aveva postato una clessidra finita accanto alla scritta “Roma”, e ieri ha dato un ulteriore indizio di mercato sulla sua prossima squadra. Il ragazzo è cercato soprattutto in spagna, in particolare da due club: Valencia e Atletico Madrid.

E ieri una tifosa su Twitter ha scritto: “Qualcosa mi dice che Villar sta guardando la gara del Valencia contro il Villarreal”. Like di Villar che non sta proprio nascondendo la sua volontà di poter tornare in patria e di poter scendere in campo con regolarità con la maglia dei “pipistrelli”. Un segnale che il tempo di Villar alla Roma è giunto al termine e di come lo spagnolo sia interessato a trasferirsi il prima possibile per continuare il suo percorso di crescita.