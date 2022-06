Secondo quando riporta il sito Tuttomercatoweb.com Villar avrebbe detto sì alla Sampdoria. Il club blucerchiato nei giorni scorsi ha fatto ulteriori passi in avanti per il prestito del centrocampista centrale spagnolo. I giallorossi, tuttavia, si sono presi alcuni giorni per capire se il mercato offra possibilità di un affare a titolo definitivo per Villar. Qualora non trovasse alcuna soluzione, allora Tiago Pinto potrebbe accettare la proposta della Sampdoria.