Roma, via dalla Borsa per la rifondazione

Il Corriere Dello Sport (A.F.Giudice) – Dopo aver acquistato da James Pallotta il pacchetto di maggioranza (86,6%), il gruppo Friedkin ha dovuto lanciare l’offerta pubblica di acquisto (OPA) della quota flottante in mano ai piccoli investitori. Chi sceglierà di vendere la azioni al veicolo societario Romulus and Remus Investments, al prezzo dell’OPA di 0,1165 euro, potrà farlo entro venerdì. A questa operazione potrebbe seguire il delisting, ovvero la sospensione definitiva della quotazione in borsa, con l’uscita del titolo dal listino. In tal caso il club smetterebbe di essere una public company, restando SpA non quotata, con azioni negoziabili solo in transazioni private. Chi resterà con i titoli in mano dopo l’eventuale delisting non potrà più rivenderli attraverso intermediari e finanziari, ma dovrà trovarsi un compratore privato. Friedkin ha bisogno almeno del 95% delle azioni per chiederne il delisting. Un azionista che scelga di restare ancorato all’investimento dovrà preventivare una serie di aumenti di capitale (uno già annunciato di 210 milioni) che finirà per diluire il valore della sua quota, oppure dovrà impegnarsi a ulteriori esborsi.