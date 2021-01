Roma-Verona, El Shaarawy e Reynolds presenti all’Olimpico

Arrivati da poco, ma già calatisi nella causa Roma. Per la gara contro il Verona, sia Stephan El Shaarawy che Bryan Reynolds sono presenti allo Stadio Olimpico. Il ritorno del Faraone è stato ufficializzato ieri, nonostante fosse arrivato giovedì. Mentre si dirigeva verso l’entrata, l’esterno ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Molto emozionato per il ritorno. La Juve? Ancora non so se ci sarò“, riporta Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport su Twitter.

Leggi anche: LIVE – Roma-Verona, le formazioni ufficiali. Mkhitaryan e Pellegrini alle spalle di Mayoral

Il terzino statunitense, invece, è atterrato quest’oggi nella Capitale. L’arrivo era previsto per ieri, ma ha dovuto rimandare il viaggio per attendere un altro tampone dopo essere risultato positivo al Covid-19. Lo riporta Angelo Mangiante di Sky Sport.