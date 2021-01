Edin Dzeko continua ad allenarsi individualmente dopo i litigi con Paulo Fonseca e lo staff tecnico. Il bosniaco – secondo quanto riportato da Sky Sport – non parteciperà nemmeno alla partita con l’Hellas Verona in programma per domenica sera allo Stadio Olimpico.

Con ogni probabilità l’attaccante non verrà inserito nemmeno nella lista dei convocati dall’allenatore portoghese. Per Dzeko il futuro è ancora tutto da scrivere con Juventus, PSG e Inter che osservano interessate.