Roma-Verona, ammonito Smalling: salterà la Cremonese

Contro la Cremonese con un vuoto al centro. In difesa non ci sarà Chris Smalling. Il centrale difensivo della Roma è stato infatti ammonito nella sfida con il Verona. Presente da diverse giornate nell’elenco dei diffidati, il giallo rimediato lo costringerà a saltare la sfida con i lombardi per squalifica. Smalling è però a disposizione per la gara di ritorno del playoff di Europa League contro il Salisburgo.

Mourinho al suo posto sceglierà per uno tra Kumbulla e Llorente, in attesa della prima chance da titolare. L’italo-albanese, invece, è sceso in campo l’ultima volta proprio contro la Cremonese. Nella partita di Coppa Italia, infatti, un maldestro stop di Kumbulla diede il là all’avanzata in porta dell’ex Feyenoord Dessers, poi atterrato in area da Rui Patricio.