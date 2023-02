Roma-Verona 1-0, le pagelle dei quotidiani: subito Solbakken, Cristante faro. Spinazzola sfreccia, El Shaarawy instancabile

Pagine Romaniste – L’urlo di Ola. La Roma piega il Verona con il primo gol, all’esordio da titolare, di Solbakken. I giallorossi del focoso Mourinho incrementano il bottino portandolo a 44 punti, quindi al terzo posto in classifica. La rete del norvegese porta in festa una Roma tosta, solida e coriacea, capace di soffrire senza farsi prendere dal nervosismo.

Eccellente e vigoroso il rientro di Spinazzola: suo il tacco che permette il tiro di Solbakken. Cristante padrone del campo, Bove combatte. Sulla destra rientra convincendo Karsdorp. El Shaarawy instancabile. La difesa lotta: Smalling, però, ottiene un’ammonizione che lo renderà indisponibile contro la Cremonese.

Sfortunato Abraham, costretto ad uscire per un colpo – di capitan Mancini – arrivato in una mischia. Dopo un quarto d’ora entra Belotti. Gara operaia, di lotta, non impreziosita dal gol perché Montipò, negli ultimi minuti, è reattivo.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Ibanez 6,5; Karsdorp 5,5, Cristante 7, Bove 6, Spinazzola 7; El Shaarawy 6,5, Solbakken 6,5; Abraham sv. Subentrati: Belotti 6, Celik 6, Zalewski 6, Wijnaldum sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Ibanez 7; Karsdorp 6, Cristante 7, Bove 6,5, Spinazzola 7; El Shaarawy 7, Solbakken 7; Abraham sv. Subentrati: Belotti 6,5, Celik 6, Zalewski 6,5, Wijnaldum sv. Allenatore: Mourinho 7.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio 6,5; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Ibanez 7; Karsdorp 6, Cristante 7,5, Bove 6, Spinazzola 6; El Shaarawy 7, Solbakken 7,5; Abraham SV. Subentrati: Belotti 6,5, Celik 6, Zalewski 6, Wijnaldum SV. Allenatore: Mourinho 7.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Smalling 5,5, Ibanez 6; Karsdorp 6, Cristante 7, Bove 6, Spinazzola 7; El Shaarawy 6,5, Solbakken 7; Abraham sv. Subentrati: Belotti 6, Celik 6, Zalewski 6, Wijnaldum sv. Allenatore: Mourinho 7.

IL MESSAGGERO (S. CARINA)

Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 6; Karsdorp 6, Cristante 6,5, Bove 6, Spinazzola 7; El Shaarawy 6,5, Solbakken 7; Abraham sv. Subentrati: Belotti 6, Celik 6, Zalewski 6, Wijnaldum sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

TUTTOSPORT (F. TRINGALI)

Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 6; Karsdorp 6, Cristante 7, Bove 7, Spinazzola 7; El Shaarawy 7, Solbakken 7; Abraham sv. Subentrati: Belotti 6,5, Celik 6, Zalewski 6, Wijnaldum sv. Allenatore: Mourinho 7.

IL TEMPO (L. PES)

Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 6,5; Karsdorp 5,5, Cristante 6,5, Bove 6,5, Spinazzola 7; El Shaarawy 6,5, Solbakken 7; Abraham sv. Subentrati: Belotti 6, Celik 6, Zalewski 6, Wijnaldum sv Allenatore: Mourinho 6,5.