Roma, vent’anni d’Europa: quasi alla pari con l’Ajax. Domina lo United, il Villarreal stupisce – VIDEO

Pagine Romaniste (E.Bandini) – Giovedì sera si completeranno i quarti di finale di Europa League. La Roma, forte del successo dell’andata in casa dell’Ajax, ha una grande occasione per raggiungere per la prima volta nella sua storia la semifinale di Europa League. Un’occasione che non può sbagliare, una partita che vale la stagione. Contro gli olandesi soprattutto Paulo Fonseca si giocherà il proprio futuro. Ecco perché la gara di giovedì è fondamentale per dare un po’ di colore ad una stagione finora in bianco e nero. Sarà difficile raggiungere la finale di Danzica, ma i giallorossi ci credono visto che ultimamente in Europa hanno iniziato a levarsi qualche soddisfazione. Dalla stagione 2000/01 ad oggi la squadra capitolina ha raggiunto solo due volte i quarti di finale di Champions League, nel 2007 e nel 2008 entrambe le volte perdendo contro il Manchester United. Più recentemente, nel 2018, ha raggiunto il suo risultato migliore in questa competizione con la semifinale contro il Liverpool di Klopp. Discorso diverso invece per quanto riguarda l’Europa League, dove non aveva mai raggiunto i quarti. Ma andiamo a vedere i migliori piazzamenti europei degli ultimi 20 anni anche di tutti gli altri club ancora in corsa.

Dominano le inglesi, al primo posto c’è il Manchester United. I Red Devils hanno alzato la coppa dalle grandi orecchie a Mosca nel 2008 trionfando ai calci di rigore contro il Chelsea. Hanno raggiunto la finale anche altre due volte, nel 2009 e nel 2011, chinandosi però davanti al super Barcellona di Guardiola in entrambi i casi. Sempre in Champions sono approdati ai quarti per ben 5 volte, mentre alle semifinali in 2 occasioni. Lo United nel 2017 ha trionfato anche in Europa League battendo in finale l’Ajax. Lo scorso anno invece sono usciti in semifinale contro il Siviglia. Al secondo posto di questa speciale classifica c’è l’Arsenal. I Gunners in questo ventennio hanno giocato e perso due finali: la prima in Champions nel 2006, la seconda in Europa League nel 2019. Nella massima competizione europea sono entrati tra le migliori otto squadre in 4 occasioni (2001-2004-2008-2010). La squadra londinese infine nel 2009 si è fermata in semifinale. Nell’ormai ex Coppa Uefa la sua apparizione non è molto frequente e per questo motivo solo una volta, nella stagione 2017/18, è rientrata tra le prime quattro.

Stupisce il Villarreal che con ben 4 quarti e 4 semifinali giocate in entrambe le competizioni si piazza probabilmente al terzo posto e batte ai punti l’Ajax. Il massimo traguardo europeo del Sottomarino Giallo è sicuramente la semifinale di Champions nel 2006 proprio contro l’Arsenal. Alle sue spalle quindi c’è la squadra di Amsterdam. Ultimamente il club olandese è tornato in auge ed è stato molto vicino ai risultati degli anni ’70 e ’90. Come citato sopra, quattro anni fa è arrivato in finale di Europa League perdendo però col Manchester. Mentre più recentemente, nel 2019, è uscito addirittura in semifinale di Champions contro il Tottenham dopo aver eliminato ai quarti il Real Madrid.

Tra le squadre meno blasonate spicca rispetto alle altre lo Slavia Praga solamente grazie al quarto di finale di Europa League perso sotto i colpi del Chelsea nel 2019. La Dinamo Zagabria prima di quest’anno non era mai andato così avanti in una competizione europea, anche se dal 2001 ad oggi rispetto allo Slavia (2) ha giocato 5 volte i gironi Champions. Da sottolineare inoltre che agli ottavi ha eliminato il Tottenham grazie alla splendida tripletta di Orsic nella gara di ritorno. Infine il fanalino di coda è il Granada. Il club spagnolo è alla prima partecipazione ad un torneo in Europa, rappresenta una vera e propria favola calcistica: tre turni di qualificazioni, una rosa sulla carta modesta e falcidiata dal Covid. Eppure è lì a giocarsi i quarti dopo aver eliminato nei turni successivi Napoli e Molde. Una storia bellissima che solo l’Europa League ci poteva regalare.

AJAX

EL/Coppa Uefa

Quarti: 1 (20/21 vs ROMA)*

Semifinali:

Finali: 1 (16/17 vs Manchester)

CL

Quarti: 1 (02/03 vs Milan)

Semifinali: 1 (18/19 vs Tottenham)

Finali:

ROMA

EL/Coppa Uefa

Quarti: 1 (20/21 vs Ajax)*

Semifinali:

Finali:

CL

Quarti: 2 (06/07 e 07/08 vs Manchester United)

Semifinali: 1 (17/18 vs Liverpool)

Finali:

ARSENAL

EL/Coppa Uefa

Quarti: 1 (20/21 vs Slavia Praga)*

Semifinali: 1 (17/18 vs Atletico Madrid)

Finale: 1 (18/19 vs Chelsea)

CL

Quarti: 4 (00/01 vs Valencia; 03/04 vs Chelsea; 07/08 vs Liverpool; 09/10 vs Barcellona) Semifinali: 1 (08/09 vs Manchester United)

Finali: 1 (05/06 vs Barcellona)

MANCHESTER UNITED

EL/Coppa Uefa

Quarti: 1 (20/21 vs Granada)*

Semifinali: 1 (19/20 vs Siviglia)

Finali: 1 (16/17 vs Ajax)

Trofei: 1

CL

Quarti: 5 (00/01 vs Bayern Monaco; 02/03 vs Real Madrid; 09/10 vs Bayern Monaco; 13/14 vs Bayern Monaco; 18/19 vs Barcellona)

Semifinali: 2 (01/02 vs Bayer Leverkusen; 06/07 vs Milan)

Finali: 3 (07/08 vs Chelsea; 08/09 vs Barcellona; 10/11 vs Barcellona)

Trofei: 1

VILLARREAL

EL/Coppa Uefa

Quarti: 3 (18/19 vs Valencia; 04/05 vs AZ; 20/21 vs Dinamo Zagabria*)

Semifinali: 3 (15/16 vs Liverpool; 10/11 vs Porto; 03/04 vs Valencia)

CL

Quarti: 1 (08/09 vs Arsenal)

Semifinali: 1 (05/06 vs Arsenal)

SLAVIA PRAGA

EL/Coppa Uefa

Quarti: 2 (18/19 vs Chelsea; 20/21 vs Arsenal*)

GRANADA



EL/Coppa Uefa

Quarti: 1 (20/21 vs Manchester United)*

DINAMO ZAGABRIA

EL/Coppa Uefa

Quarti: 1 (20/21 vs Villarreal)*

*: Stagione in corso

N.B: abbiamo considerato solo dai quarti di finale in poi.