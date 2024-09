Il difensore ivoriano della Roma, Evan N’Dicka, ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni prima della sfida con il Venezia:

Come imposta Juric la difesa?

Siamo pronti, siamo aggressivi e vogliamo rubare la palla velocemente avanti per far bene.

Angeliño si apre e tu dirigi le distante, cosa ti chiede l’allenatore in quel caso?

Salire e coprire, se devo giocare velocemente o andare palla al piede, vedere la profondità. Tutto.

Come state lavorando per le palle inattive?

Mentalità, può succedere un gol su palla inattiva, ma spero oggi non succeda.