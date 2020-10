Roma, varato un aumento di capitale da 210 milioni. I Friedkin vogliono stabilità

gazzetta.it – Un nuovo aumento di capitale e l’iniezione di denaro fresco per le casse del club: sono queste le novità principali emerse dal Cda della Roma, riunitosi oggi. Il precedente aumento di capitale, da 150 milioni, scadeva il 31 dicembre, ora ne è stato varato un altro (l’assemblea per votarlo ci sarà il 9 dicembre) da 210 milioni con scadenza sempre il 31 dicembre ma del 2021. In sintesi: 60 milioni in più di aumento di capitale e un anno in più di tempo, questa la scelta dei Friedkin e del consiglio giallorosso. Non solo: il presidente ha già immesso quindici milioni di euro, come finanziamento in conto di aumento di capitale, un modo tecnico per inserire soldi freschi nelle casse del club. In questo momento, per i Friedkin, la parola chiave è stabilità, anche e soprattutto finanziaria. Anche perché il fatturato della Roma, al 30 giugno, è stato di “soli” 141 milioni.