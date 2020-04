La Roma consegna le uova di Pasqua ai bambini ricoverati in ospedale – VIDEO

La Roma in questo periodo di emergenza si sta distinguendo per molte iniziative benefiche che ha portato avanti. L’ultima in ordine temporale è la consegna delle uova di Pasqua ai bambini ricoverati in vari ospedali della Capitale. Un bellissimo gesto che porterà un po’ di felicità ai piccoli pazienti in questo periodo difficile.

Oggi Roma Cares ha provato a regalare un sorriso ai bambini ricoverati negli ospedali della Capitale, donando loro le uova di Pasqua dell’#ASRoma 💛 ASSIEME ❤️ pic.twitter.com/WeAGBx4uQQ — AS Roma (@OfficialASRoma) April 10, 2020