Roma, Under va al Leicester: il saluto del club

Cengiz Under in prestito al Leicester. Ormai ufficiale il passaggio del laterale turco alla corte di Brendan Rodgers. Si tratta di un prestito oneroso di 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro. Era slittata la firma con le Foxes per problemi legati al permesso di lavoro, ma sono stati risolti. Anche la Roma tramite il proprio account Twitter ha dato il suo saluto a Under. Queste le parole: “Buona fortuna per questa nuova sfida, Cengiz Under!”

In bocca al lupo per la nuova avventura in Premier League, @cengizunder 💪#ASRoma pic.twitter.com/zQcjRwJqvm — AS Roma (@OfficialASRoma) September 20, 2020