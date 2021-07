Roma, Under a Marsiglia per le visite mediche – FOTO

Tutto fatto. Cengiz Under lascia ancora una volta la Roma e approda al Marsiglia. L’attaccante turco cerca di rimettersi in gioco in Ligue One dopo una brutta esperienza in Inghilterra con Leicester. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni di euro, più altri 2 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore, secondo quanto riportato da Filippo Biafora, è già in città accompagnato dagli agenti Mirsad Turkcan e Utku Cenikli per svolgere le visite mediche. Il turco, molto probabilmente, troverà anche Pau Lopez che nei prossimi giorni dovrebbe volare in Francia per le visite di rito.

#CengizUnder lascia nuovamente l'#ASRoma e va al #OlympiqueMarseille in prestito con obbligo di riscatto. Il calciatore, accompagnato dagli agenti Mirsad Turkcan e Utku Cenikli, è in città per svolgere le visite mediche. Poi sarà il turno di #PauLopez@tempoweb pic.twitter.com/vHGtmz9Hsg — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 3, 2021