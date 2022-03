Roma, un gol per volta. Terzo 1-0 di fila, fa tutto Oliveira: segna e poi espulso

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Se il “corto muso” diventerà il marchio del calcio del terzo millennio, la Roma sta già diventando regina della tendenza. Per la decima volta in stagione vince con un solo gol di scarto, senza contare che gli ultimi tre successi sono stati tutti per 1-0.

Così anche in Olanda, contro un Vitesse organizzato ma sciupone, “esporta” questa forma di made in Italy che consente ai giallorossi di mettere un piede ai quarti di finale. Merito di una vittoria faticosa, ma santificata dalla rete di Oliveira che finisce poi espulso per somma di ammonizioni, alzando il tasso di barricate nel finale.