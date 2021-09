Roma-Udinese, le probabili formazioni e dove vederla: Smalling e Mkhitaryan titolari, Zaniolo in panchina. Rebus Ibañez-Calafiori

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Lasciare Verona alle spalle e ricominciare. Arrivata la prima battuta d’arresto al Bentegodi, davanti alla Roma si presenta l’immediata occasione per riprendere in mano quel ruolino di marcia che recitava sei vittorie di fila.

Nel primo turno infrasettimanale di campionato arriva l’Udinese. La formazione friulana guidata da Gotti si presenterà all’Olimpico nello stesso stato d’animo dei giallorossi: lunedì i bianconeri sono stati sconfitti per 4-0 dal Napoli.

Il ko col Verona non tarpa le ali dell’entusiasmo giallorosso. Come fatto registrare per il match inaugurale del girone di Conference League contro il Cska Sofia (5-1), anche per la partita con l’Udinese è previsto il sold out.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-UDINESE

Le scelte iniziali di Mourinho saranno insidiate da Smalling. Il centrale inglese è tornato giovedì – da titolare – in Conference League per poi entrare domenica al posto di Karsdorp nel quarto d’ora finale. Con una maglia dell’11 già impegnata, ne resta una per due contendenti: Ibañez e Mancini. Dovrebbe essere l’italiano a spuntarla, ma il brasiliano potrebbe comunque essere del match. Per tappare le difficoltà difensive, Ibañez ha la possibilità di essere spostato sulla sinistra al posto di Calafiori. Viña avverte ancora dolore al ginocchio e ieri ha svolto lavoro personalizzato.

Con la porta, la fascia destra ed il centrocampo che non verrano modificati, un’altra novità potrebbe viverla la trequarti. A sinistra tornerà Mkhitaryan, dopo che le prime prove dell’esperimento Shomurodov–Abraham non hanno portato i risultati sperati.

Sull’altro versante, invece, è fortemente possibile il riposo di Zaniolo, finito nel mirino di qualche cinica ed inutile critica dopo Verona. Spazio dunque a Perez. Inamovibile Pellegrini, davanti Abraham andrà a caccia del riscatto. Al Bentegodi – dove ha ricevuto anche insulti razzisti, rimasti per ora impuniti – è arrivata la prima prestazione opaca.

Non subirà cambiamenti l’undici titolare di Gotti. Silvestri in porta, difesa a tre con Nutyinck al centro, Becao e Samir ai lati. Sulle fasce Molina sarà davanti al brasiliano, Stryger Larsen dall’altra parte. Pereyra e Arslan con Walace al centro. In attacco la coppia Deulofeu–Pussetto. Unico dubbio è Stryger Larsen. Il danese è uscito zoppicante a venti minuti dalla fine della sfida contro il Napoli. Se non ce la dovesse fare, al suo posto ci sarà Zeegelar.

DOVE VEDERE ROMA-UDINESE

La sfida tra Roma e Udinese verrà trasmessa da Dazn. Fischio d’inizio alle 20:45. Come per la sfida col Verona, Ricky Buscaglia curerà la telecronaca. Commento tecnico affidato invece a Massimo Gobbi.

ROMA-UDINESE, ARBITRA RAPUANO: DEBUTTO CON I GIALLOROSSI

A dirigere Roma-Udinese sarà Antonio Rapuano. Sergio Ranghetti e Marco Scatragli saranno gli assistenti. Il ruolo di quarto uomo verrà svolto da Gianpiero Mele, Daniele Chiffi al Var e – infine – Rodolfo Di Vuolo all’Avar.

Esordio contro la Roma per Rapuano, non con l’Udinese. L’arbitro riminese ha infatti diretto le Zebrette lo scorso anno in occasione del successo (3-1) nel terzo turno di Coppa Italia contro il Vicenza.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Ibañez; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Reynolds, Kumbulla, Calafiori, Diawara, Villar, Darboe, Zaniolo, El Shaarawy, Shomurodov, Zalewski, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola, Viña.

Diffidati:-.

Squalificati: -.

UDINESE(3-5-2): Silvestri; Becao, Nutyinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Deulofeu; Pussetto.

A disposizione: Padelli, Piana, Perez, De Maio, Soppy, Zeegelaar, Jajalo, Makengo, Samardzic, Forestieri, Success, Beto.

Allenatore: Luca Gotti.

Indisponibili: Nestorovski, Udogie.

Diffidati:-.

Squalificati:-.



Arbitro: Rapuano.

Assistenti: Ranghetti-Scatragli.

IV Uomo: Mele.

Var: Chiffi.

Avar: Di Vuolo.