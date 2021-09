Roma-Udinese, le pagelle dei quotidiani. Abraham il migliore in campo, non brilla Zaniolo

Pagine Romaniste – La Roma torna a vincere in Serie A. Lo fa contro l’Udinese di Gotti, ma non senza soffrire. Abraham sugli scudi, ottima la prestazione del centravanti che ha messo a segno il gol vittoria. Serata giallorossa dolceamara per l’espulsione più che dubbia (“Ridicola” a detta di Mourinho) di Lorenzo Pellegrini che sarà quindi costretto con tutta probabilità a saltare il derby con la Lazio.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO (A.Angeloni)

Rui Patricio 6.5; Karsdorp 6, Mancini 6.5, Ibanez 6, Calafiori 6.5; Cristante 6, Veretout 6; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6, Zaniolo 5.5; Abraham 7. Subentrati: Smalling 6, El Shaarawy 6, Shomurodov sv. Allenatore: Mourinho 6.5.

IL TEMPO (A.Austini)

Rui Patricio 6.5; Karsdorp 6, Mancini 7, Ibanez 6, Calafiori 6.5; Cristante 5, Veretout 6.5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6.5, Zaniolo 5.5; Abraham 7. Subentrati: Smalling 6, El Shaarawy 6, Shomurodov sv. Allenatore: Mourinho 6.

LA REPUBBLICA (M.Pinci)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6.5, Mancini 7, Ibanez 6, Calafiori 7; Cristante 5, Veretout 6.5; Pellegrini 5.5, Mkhitaryan 6, Zaniolo 5.5; Abraham 6.5. Subentrati: Smalling 6.5, El Shaarawy sv, Shomurodov sv.

CORRIERE DELLA SERA (S.Agresti)

Rui Patricio 6.5; Karsdorp 5.5, Mancini 7, Ibanez 6, Calafiori 6.5; Cristante 6, Veretout 5.5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 5, Zaniolo 5.5; Abraham 6.5. Subentrati: Smalling 6, El Shaarawy 5.5, Shomurodov sv. Allenatore: Mourinho 6.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M.Cecchini)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 6.5, Ibanez 6.5, Calafiori 6.5; Cristante 5.5, Veretout 6.5; Zaniolo 6, Pellegrini 5.5, Mkhitaryan 5.5; Abraham 7. Subentrati: Smalling 6, El Shaarawy 5.5, Shomurodov sv. Allenatore: Mourinho 6.

IL CORRIERE DELLO SPORT (R.Maida)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6.5, Mancini 7, Ibanez 6.5, Calafiori 7; Cristante 5.5, Veretout 6.5; Zaniolo 6, Pellegrini 5, Mkhitaryan 6; Abraham 7. Subentrati: Smalling 6, El Shaarawy sv,

Shomurodov sv. Allenatore: Mourinho 6.5.

IL ROMANISTA (F.Pastore)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6.5, Mancini 6.5, Ibanez 6, Calafiori 6; Cristante 6, Veretout 6; Zaniolo 6, Pellegrini 6, Mkhitaryan 6.5; Abraham 6.5. Subentrati: Smalling 6, El Shaarawy 6, Shomurodov sv. Allenatore: Mourinho 6.