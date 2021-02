Roma-Udinese 3-0, le pagelle dei quotidiani: Veretout imponente, difesa solida e Pau Lopez decisivo

Pagine Romaniste – La Roma domina l’Udinese ed aggancia il terzo posto. I giallorossi si impongono per 3-0. Al 5′ Veretout apre le marcature, per poi raddoppiare al 25′ su calcio di rigore procuratore da Mkhitaryan. Poco dopo arriva anche il terzo gol firmato da Lorenzo Pellegrini. Il Var, però, annulla per un precedente fallo di Miki su Stryger Larsen. La ripresa vede la formazione di Fonseca rinunciare all’iniziativa, ma capace di gestire le iniziative offensive dei friulani. Importanti sono stati gli interventi di Pau Lopez a tu per tu con Deulofeu prima e con l’ex di giornata Okaka poi. Il portiere spagnolo, però, sbaglia successivamente il tempo di un’uscita su Deulofeu, che da posizione defilata tenta di accorciare. Mancini in scivolata evita patemi d’animo. Al netto di tutto, la prestazione della squadra giallorossa è da considerarsi positiva, come evidenziato dalle pagelle dei quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (F. BIANCHI)

Pau Lopez 6.5; Mancini 7, Cristante 6.5, Ibanez 6.5; Karsdorp 6.5, Villar 7, Veretout 7.5, Spinazzola 6.5; Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 6.5; Mayoral 6. Subentrati: Dzeko 6.5, Pedro 6.5, B.Peres n.g, Diawara n.g. Allenatore: Fonseca 7.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Pau Lopez 7; Mancini 7.5, Cristante 6.5, Ibanez 6.5; Karsdorp 6.5; Veretout 8, Villar 7 Spinazzola 6.5; Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 6.5; Morja Mayoral 6.5. Subentrati: Dzeko 6, Diawara sv, B. Peres sv, Pedro 7. Allenatore: Fonseca 7.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Pau Lopez 7; Mancini 7, Cristante 6, Ibanez 6.5; Karsdorp 6.5, Veretout 7.5, Villar 6.5, Spinazzola 6.5; Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 6; Borja Mayoral 6. Subentrati: Dzeko 6, Diawara sv, B.Peres sv, Pedro 6.5. Allenatore: Fonseca 7.

CORRIERE DELLA SERA

Pau Lopez 7; Mancini 7, Cristante 5.5, Ibanez 6.5; Karsdorp 6, Villar 6.5, Veretout 7.5, Spinazzola 6.5 ; Pellegrini 7, Mkhitaryan 6.5; Mayoral 6. Subentrati: Dzeko 6.5, Diawara n.g, B. Peres n.g, Pedro 6.5. Allenatore: Fonseca 7.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Pau Lopez 6,5; Mancini 7,5, Cristante 6, Ibanez 6,5; Karsdorp 6, Villar 6,5, Veretout 8, Spinazzola 6,5; Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 6,5; Mayoral 6. Subentrati: Dzeko 6, Diawara 6, B. Peres 6.5, Pedro 6.5. Allenatore: Fonseca 7.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Pau Lopez 7; Mancini 7, Cristante 5 Ibanez 6.5; Karsdorp 6.5, Veretout 8, Villar 6, Spinazzola 6; Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 7; Borja Mayoral 5.5. Subentrati: Dzeko 5,5, Diawara sv, B. Peres sv, Pedro 6.5. Allenatore: Fonseca 7.

LEGGO (F. BALZANI)

Pau Lopez 6.5; Mancini 7, Cristante 6, Ibanez 6.5; Karsdorp 6, Villar 6, Veretout 8, Spinazzola 6.5; Pellegrini 6.55, Mkhitaryan 6.5; Mayoral 6. Subentrati: Dzeko 6.5, Diawara n.g, B. Peres n.g, Pedro 6.5. Allenatore: Fonseca 7.

IL ROMANISTA (F. PASTORE)

Pau Lopez 7, Mancini 7. 5, Cristante 6.5, Ibanez 7; Karsdorp 6.5, Veretout 7.5, Villar 7. 5, Spinazzola 6.5; Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 7; Borja Mayoral 6,5. Subentrati: Dzeko 6.5, Diawara sv, B. Peres sv, Pedro 6.5. Allenatore: Fonseca 7.