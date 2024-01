Il Corriere della Sera (G. Piacentini) – Contro il Milan, lo scorso primo settembre all’Olimpico, Romelu Lukaku ha fatto il suo esordio con la maglia della Roma. Sempre contro i rossoneri, nello stadio in cui in Italia ha vissuto i momenti migliori con quella dell’Inter, stasera l’attaccante belga proverà a tirare fuori la squadra giallorossa dalle sabbie mobili in cui è sprofondata dopo gli ultimi 3 risultati negativi: un punto tra Atalanta e Juventus e l’eliminazione in coppa Italia ad opera della Lazio. Il derby, soprattutto, ha lasciato strascichi negativi. “C’è gente – le parole di Mou – che dal punto di vista individuale deve dare obbligatoriamente di più. La riunione con la squadra è stata dura, specialmente per qualcuno: sarà una squadra diversa rispetto al derby, ma non ci saranno punizioni perché non siamo nelle condizioni di poter punire qualcuno. Singolarmente dobbiamo fare meglio”.