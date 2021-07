Roma, tutti i calciatori vaccinati tranne uno

Pagine Romaniste (D. Moresco) – Il dibattito sull’obbligo della somministrazione dei vaccini entra anche nel calcio. I giocatori della Roma sono in gran parte vaccinati. Nel gruppo di José Mourinho c’è però un solo elemento che ancora non si è sottoposto ad alcuna somministrazione di vaccino. Sembra comunque che il giocatore in questione debba farlo più avanti.

Da ieri l’Aic sta cercando di sensibilizzare sul tema. L’Assocalciatori ha infatti fatto un appello nel quale invita i restii a sciogliere ogni riserva, cosicché possano “tutelare se stessi, i compagni di squadra e le famiglie”, si legge nella lettera inviata agli iscritti.