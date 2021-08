Roma-Trabzonspor, aperta la vendita dei biglietti anche per la Curva Nord

Questa sera ci sarà uno Stadio Olimpico della grandi occasioni. Nonostante il 50% come massimo possibile di capienza, i tifosi della Roma faranno sentire tutta la loro presenza. Come comunicato dal profilo Twitter ufficiale della società sono stati messi a disposizione anche i biglietti per la Curva Nord per far sì che la cornice di questa sera sia indimenticabile.

🎟️ Nuovi biglietti a disposizione! 🏟️ Aperta alla vendita anche la curva nord! #ASRoma #RomaTS — AS Roma (@OfficialASRoma) August 26, 2021