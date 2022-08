Roma, torna Cassetti: sarà nelle giovanili

Nuovo acquisto per la Roma. Non per il campo, almeno giocato. Marco Cassetti torna ad indossare il giallorosso. L’ex terzino è infatti di ritorno a Trigoria. Sarà presente negli staff tecnici delle formazioni Under 15, U16,U17 e U18. Lo riporta Il Messaggero.

Da giocatore, Cassetti ha vestito la maglia della Roma per sei stagioni, dal 2006 al 2012. Ha vinto due Coppe Italia (2006-07, 2007-08) e una Supercoppa italiana (2007). A settembre 2020 ha conseguito il patentino Uefa Pro, il massimo per gli allenatori. Sarà la prima esperienza nelle nuove vesti.